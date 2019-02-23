وزير دفاع تركيا: علاقتنا قوية مع واشنطن وانسحابها من سوريا سيكون بالتوافق معنا

عبّر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار خلال اجتماعه مع نظيره الأميركي باتريك شاناهان، عن "رغبة تركيا في مواصلة علاقاتها القوية والوثيقة مع الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "انسحاب واشنطن من سوريا سيكون متوافقاً مع مصالح البلدين المشتركة".

وشدد على "أهمية الشراكة الإستراتيجية العريقة بين بلديهما، وتعاونهما في إطار حلف الناتو بما في ذلك أفغانستان وكوسوفو والعراق والأنشطة البحرية للحلف"، مؤكداً أن "تركيا تحترم وحدة سيادة سوريا والعراق وبلدان المنطقة الأخرى ووحدتها السياسية".

وشدد على "ضرورة تعاون البلدين كشريكين وحليفين إستراتيجيين في مكافحة كافة أشكال الإرهاب".