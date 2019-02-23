بالصور.. "غطاس سنوركل" يطارد سلحفاة بحرية في منطقة "البلوهول" بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

تعاني منطقة "البلوهول" في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء من تعدي بعض الغطاسين والسياح على الأحياء البحرية والشعب المرجانية الموجودة بها، ما أدى إلى خسارة المنطقة لكثير من رونقها خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أكد عمر الشامي صاحب أحد مراكز الغطس في مدينة دهب، أنه رصد بعض المخالفات الجسيمة في المنطقة ومنها ما استطاع توثيقه في شريط مسجل، مؤكدًا أنه استطاع رصد مطاردة غطاس "سنوركل" - الغطس السطحي - في منطقة "البلوهول" لـ"سلحفاة بحرية".

وأكد "الشامي" أن أعمال التجاوزات من قبل غطاسين "السنوركل" في منطقة "البلوهول" متعددة، خاصة في غياب المرشدين والغواصين المهنيين، ما يعرض الكائنات البحرية والشعاب المرجانية بالمنطقة للخطر، مطالبًا وزارة البيئة بسرعة التدخل وتنفيذ خطة عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى.

وناشد "الشامي" جميع السائحين اتباع التعليمات الخاصة برحلة الغوص "السنوركل"، ومنها عدم لمس أو إطعام أي كائن بحري، وأن سيبح جوارها ببطء ولا يقدم على حركة مفاجئة، ويترك مسافة تتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار بينه وبين الكائن البحري وإذا اضطر للاقتراب منه، يجب أن يكون من الخلف أو الجانب حتى يسمح له بالحركة عند محاولته الابتعاد.