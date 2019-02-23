مصدر عسكري عراقي:مقتل 7 دواعش غربي الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل- (د ب أ):
أعلن مصدر عسكري اليوم السبت مقتل سبعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية( داعش) واعتقال اثنين آخرين إثر صد هجوم شنه التنظيم غربي الموصل، 400كم شمال بغداد.
وقال المقدم سعد طارق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" قوة من الجيش صدت اليوم هجوما شنه عناصر تنظيم داعش تسللوا إلى منطقة الجزيرة، 120 كم غربي الموصل، محاولين السيطرة على نقاط الجيش المتمركزة بالمنطقة، وتمكنت من قتل سبعة من عناصر داعش واعتقال اثنين آخرين تم اقتيادهما إلى مقر القوة للتحقيق معهما.
وتشهد مناطق محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا.
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