"بينها شركة أمن وبطاقة ذكية".. "أبو ريدة" يكشف كواليس الاستعداد لأمم أفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مصر أمام تحدٍ كبير بتنظيم كأس الأمم الإفريقية، ومنها حالة الملاعب التي يجرى العمل على تطويرها، مشيرًا إلى أنه بحلول شهر يونيو المقبل ستكون هناك 7 أو 8 ملاعب جاهزة لاستقبال مباريات البطولة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش حفل تكريم "أبو ريدة" مساء الجمعة، خلال منتدى الإسكندرية، وبالتعاون مع جمعية محبي الإسكندرية، وبحضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأشار "أبو ريدة" إلى التحديات التي تواجهها الملاعب المصرية قائلًا، "تصميم الملاعب به مجموعة من المشكلات، ويجرى العمل الآن على إصلاحها، واستاد القاهرة لم تنتهي التجهيزات به حتى الآن"، متابعًا، "رغم ذلك سيكون لدينا ملاعب على أعلى مستوى في كأس الأمم".

وعن استعدادات اتحاد الكرة المصري لاستقبال الجماهير في بطولة الأمم الإفريقية، أوضح "أبو ريدة" أن الأجهزة الأمنية لها تصورات وخطط للتعامل مع الأعداد المتوقع حضورها والعمل على منع التزاحم والتكدس أثناء دخول المشجعين، بجانب طرق التأمين والسيطرة على التجمعات.

وأضاف أن الاتحاد يعمل حاليًا على تفعيل نظام بطاقات التعريف الذكية للجماهير مبينًا أن ذلك يتطلب الاستعانة بأجهزة متطورة قد تحتاج لميزانية ضخمة تعمل الدولة على توفيرها.

وأشار إلى أنه يجرى الاتفاق مع شركة أمن لتنظيم دخول الجماهير - من داخل الملاعب - خلال الفترة المقبلة بجانب تواجد الشرطة للتأمين خارج الملاعب، قائلا "هناك انفلات من بعض الجماهير ولا نريد الضغط على الأمن كون هناك أولويات أمنية كثيرة في المرحلة الحالية".