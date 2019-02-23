جامعة جنوب الوادي تستضيف فعاليات مهرجان الأقصر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

أكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة، وافقا على امتداد ليالي المهرجان إلى جامعة جنوب الوادي بقنا.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات المهرجان، زيارة مجموعة من الفنانين، بينهم، الفنانة لبلبة التي تكرمها الجامعة، والفنانة سلوى محمد على، والفنان طارق عبد العزيز، والفنان صبري فؤاد.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة، إلى تزامن ليالي الملتقى الفني مع انعقاد ليالي المهرجان بالأقصر.

وأكد أن بعض الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة سوف تعرض على المسرح المكشوف بالجامعة، بحضور طلاب الجامعات المشاركة في الملتقى الفني الذي يبدأ من 16 إلى 21 مارس 2019.

وأضاف أن السيناريست سيد فؤاد سوف يعقد ندوات تعريفية بالمهرجان داخل بعض كليات جامعة جنوب الوادي بالأقصر من بينها كليات (السياحة والفنادق – الفنون الجميلة – الحاسبات والمعلومات – الألسن – الآثار).