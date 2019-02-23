ترامب يرشح سفيرة بلاده في كندا لمنصب مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرة بلاده في كندا كيلي نايت كرافت لتكون مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وكتب ترامب على موقع تويتر يوم الجمعة "لقد قامت كيلي بعمل رائع في تمثيل بلادنا وليس لدي شك في أنه تحت قيادتها، سيتم تمثيل بلادنا بـأعلى مستوى".

وكانت قد ترددت شائعات عن طرح اسم كيلي (56 عاما) كخيار محتمل للمنصب.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيين كيلي، فستحل محل نيكي هالي التي تنحت عن منصبها في نهاية 2018 .

وتنحدر كرافت من ولاية كنتاكي وأسست شركة تسويق واستشارات اقتصادية وعينها الرئيس الأسبق جورج بوش في عام 2007 مندوبة لواشنطن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لسيرتها الذاتية على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

ويعمل زوجها جو كرافت وهو ملياردير في مجال تعدين الفحم. وهما من المانحين الجمهوريين، ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فقد قدم الزوجان 5ر1 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات عام 2016 .

وذكرت "واشنطن بوست" أيضا أن عائلة كرافت من "الزبائن المتكررين الذين يدفعون كثيرا" في فندق ترامب في واشنطن.