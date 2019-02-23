أمريكا تحذّر رعاياها من مظاهراتٍ محتملة بالجزائر ضدّ بوتفليقة

حذرت الولايات المتحدة رعاياها الأمريكيين من مظاهرات محتملة في الجزائر اليوم، الجمعة 22 فيفري 2019، وبعد غد الأحد، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الإنتخابات المزمعة في 18 أبريل المقبل، جاء ذلك في تغريدة لسفارة الولايات المتحدة بالجزائر على "تويتر".
وورد في التحذير "أيها المواطنون الأمريكيون في الجزائر هذا تحذير من السفارة الأمريكية، من المحتمل أن تخرج مظاهرات في البلاد الجمعة 22 فيفري والأحد 24 فيفري 2019".
وذكرت التغريدة أن الخطوات الواجب على الرعايا الأمريكيين بالجزائر إتخاذها هي "متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المحلية وتجنب المظاهرات والحشود البشرية".
ومنذ أيام إنتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر تدعو للتظاهر اليوم الجمعة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
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