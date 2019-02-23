رحل إلى تونس سنة 2017، لجنة تحقيقٍ برلمانيّة في ألمانيا تطالب بإستجواب تونسي مُرحّلٍ في قضيّة أنيس...

وكالات- طالبت اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي نفذه التونسي، أنيس العامري في برلين بإستجواب أحد معارفه الذي تم ترحيله إلى تونس عقب تنفيذ الهجوم.

وأعلنت اللجنة اليوم، الجمعة 22 فيفري 2019، أن غالبية الأعضاء يؤيدون هذا القرار.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التونسي المرحل "بلال ب.أ" سيجرى إستجوابه في برلين أم في الخارج.

وأعلن وزير الداخلية الألمانية، هورست زيهوفر أنه سيجرى مراجعة إجراءات ترحيل بلال المثيرة للجدل.

وقالت متحدثة بإسم وزارة الداخلية اليوم "الوزير زيهوفر علم بالمطلب صباح اليوم"، موضحة أنه أمر بمراجعة ملابسات الترحيل، مشيرة إلى أن واقعة الترحيل حدثت في عام 2017؛ أي قبل تولي زيهوفر منصبه في ربيع عام 2018

وكان بلال على إتصال بالعامري قبل ساعات قليلة من تنفيذ الأخير هجوم الدهس الإرهابي في أحد أسواق عيد الميلاد ببرلين في 19 ديسمبر عام 2016

وأودى الهجوم بحياة 12 شخصا. وعقب الهجوم فر العامري إلى إيطاليا، حيث قُتل برصاص الشرطة.