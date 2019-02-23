اعتقال ضابط إسرائيلي يدير معملًا لصناعة المخدرات

قالت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، إن الشرطة ألقت القبض على ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة نقيب، يدير معملًا لتصنيع المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزلًا في منطقة بيت شيمش، وتم القبض على الضابط، والعثور على 13 كيلو غرامًا من المخدرات والشتلات والأدوات المساعدة في التصنيع.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية كشفت عن معمل المخدرات من خلال أنشطة سرية في المنطقة المحيطة به، مشيرة إلى أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف شتلة من نبتة الماريغوانا، وأكثر من 260 كيلو غرامًا من المخدرات يقدر سعرها بمئات آلاف الدولارات، في المنطقة المحيطة بالمعمل.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة اعتقلت عددًا من المشتبه بهم والعاملين في المعمل وفي المنطقة المحيطة به، لافتةً إلى أن معظم العاملين في المعمل يقيمون في إسرائيل بدون تصاريح.