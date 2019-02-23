دوي انفجارات في نيجيريا قبل بدء الانتخابات الرئاسية

ذكر سكان في مايدوغوري أن دوي انفجارات سمع في وقت مبكر من صباح السبت، في هذه المدينة الواقعة في شمال شرق نيجيريا، قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال سكان للوكالة، إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية حوالي الساعة السادسة بدون أن يعرفوا سببها في المدينة التي شهدت هجمات عديدة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

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