مجلس الأمن يطالب بانسحاب فوري لمسلحي الحوثي من موانئ اليمن

وكالات :

دعا مجلس الأمن الدولي المسلحين من ميليشيات الحوثي للتطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعا المجلس إلى "التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق والتي تشمل سحب المقاتلين من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث قد ذكر أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، الا أن أي تحرك لم يحدث على الأرض.

والخميس عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك

تناولا فيه الأزمة اليمنية.وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل له في السويد في 17 فبراير، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن.في سياق متصل، أعلنت مصادر يمنية أن المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور امتدت خلال الساعات الماضية، ليل الجمعة السبت، إلى مديريتي قارة وافلح الشام المجاورتين لمديرية كشر بمحافظة حجة بعد أن فتحت الميليشيات خمسة محاور لمهاجمة كشر.وأكدت المصادر - حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية اليوم السبت- أن مديرية قارة شهدت معارك عنيفة بإسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية، ما أدى إلى مقتل نحو 45 عنصرا من الميليشيات الحوثية في المحور الشمالي لمديرية كشر بينهم عدد من القادة الميدانيين.وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف استهدفت تجمعا للميليشيات في مدرسة ببني شهر شمال كشر، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات وتدمير مخزن اسلحة للميليشيات.وفي منطقة ذو يحي، دارت مواجهات وصفت بـ الأعنف بمختلف الأسلحة صد خلالها رجال القبائل هجوما للميليشيات وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصر من الميليشيات.ومن بين القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية التي قتلت خلال الساعات الماضية، محمد حسن جحاف الذي قتل في مواجهات بمنطقة العبيسة، ويوسف طاهر ، وعلي الشصر ، وعلي بن ناصر جابر ، وزيد حامس، وجميعهم قتلوا بغارات للتحالف.