البنتاجون: الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود لها في قاعدة التنف جنوب سوريا

وكالات :

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) شون روبرستون إنه تقرر تمركز بضع مئات من الجنود في سوريا مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأمريكية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف روبرستون "بضع مئات من القوات الأمريكية تتمركز في شمال شرق سوريا كجزء من قوة

متعددة الجنسيات، وبشكل منفصل، ستحتفظ الولايات المتحدة بوجود لها في قاعدة التنف بالجنوب".وأضاف :"ستتكون قوة المراقبة والرصد متعددة الجنسيات في المقام الأول من دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين، إلى جانب القوات الأمريكية، سيمنعون عودة ظهور تنظيم داعش والحفاظ على الاستقرار في سوريا".وتابع :"وبينما سيبقى عدد قليل من القوات في شمال شرق سوريا، سيستمر الانسحاب بطريقة منسقة".وكان ترامب قال، الجمعة، إن قراره بالإبقاء على عدد محدود من القوات في سوريا لا يعني تغييرا بشأن اعلانه في ديسمبر سحب القوات الأمريكية الموجودة هناك، وعددها 2000 جندي.وبعد إعلان الولايات المتحدة قرارها إبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا، رحبت الإدارة التي يقودها الأكراد وتدير مساحة كبيرة من شمال سوريا بالقرار، قائلة إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.