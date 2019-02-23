طيران النرويج: إقلاع طائرة بوينج كانت قد تقطعت بها السبل في إيران

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قالت متحدثة باسم شركة طيران النرويج المنخفضة التكاليف، إن طائرة تجارية من طراز بوينج تابعة للشركة كانت قد تقطعت بها السبل فى إيران، بعد هبوط اضطرارى فى ديسمبر، أقلعت وستصل إلى السويد فى ساعة مبكرة اليوم السبت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
وقالت متحدثة باسم شركة الطيران "الطائرة النرويجية وهي من طراز بوينج 737 ماكس أقلعت من مطار
وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 ماكس، قد أقلعت من دبى فى 14 ديسمبر متجهة إلى أوسلو
وكانت هناك حاجة لقطع غيار ولكن بسبب العقوبات الأمريكية التى أعادت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها تحظر مبيعات الطائرات المدنية.
وكان الركاب البالغ عددهم 186 شخصا والطاقم المؤلف من ستة أشخاص الذين كانوا على متن الطائرة فى 14 ديسمبر قد تمكنوا من مغادرة شيراز جوا فى اليوم التالى .
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