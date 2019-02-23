مصرع وإصابة 3 أشخاص في انفجار بالعاصمة النيبالية

وكالات :

أعلنت الشرطة النيبالية اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في انفجار وقع خارج شركة اتصالات بالعاصمة كاتماندو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا

يمرون من أمام البوابة الرئيسية لشركة "إن سل" المُشَغِلة لشبكة الهواتف المحمولة عندما وقع الانفجار مساء أمس، مشيرة إلى أنالشرطة اعتقلت 6 أشخاص لاستجوابهم، لكن لم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار.يذكر أن هذه الشركة هي واحدة من أكبر شركتين لشبكات الهاتف المحمول في نيبال، وتواجه أيضا قضايا في المحاكم بدعوى عدم دفع الضرائب.