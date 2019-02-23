طائرة عسكرية صينية تخترق منطقة الدفاع الجوي الكوري الجنوبي

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لسول دون إشعار ثلاث مرات اليوم السبت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن الوزارة قولها إن الطائرة دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي لسول، المسماة "كاديز"، بالقرب من
وذكرت هيئة الأركان الكورية المشتركة أنها المرة الأولى التي تطير
ووفقا للوكالة، تعتزم وزارتا الدفاع والخارجية في كوريا الجنوبية تقديم احتجاج ضد الصين لدخولها المنطقة دون إشعار في وقت لاحق من اليوم.
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