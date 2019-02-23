بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية بنيجيريا

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بدأ الناخبون في نيجيريا اليوم السبت التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم تأجيلها السبت الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن المنافس الرئيس للرئيس محمد بخاري (76 سنة) في هذه الانتخابات هو نائب الرئيس الأسبق عتيق أبو بكر (72 سنة)، مشيرة إلى أنه
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات السبت الماضي 16 فبراير، بيد أن اللجنة الانتخابية المستقلة أرجأت موعد الانتخابات لمدة أسبوع قبيل ساعات قليلة من
وتعد الانتخابات النيجيرية بداية لسلسلة من الاستحقاقات الانتخابية التى ستشهدها قارة إفريقيا على مدار العام الجارى، وهي استحقاقات تتنوع ما بين عامة ورئاسية ومحلية تضع القارة على مسار أعمق للتطور الديمقراطي بما يعزز من حالة الاستقرار والسلم الأهلي من خلال تعزيز المشاركة السياسية للإنسان الإفريقي.
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