دحمان: إضراب رجال التعليم نجح بـ40 في المائة

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الإضراب، الذي دعت إليه شغيلة التعليم، اليوم الجمعة، عرف نجاحا كبيرا.

وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن إضراب الجامعة بلغت نسبة المشاركة فيه 40 في المائة، مشيرا إلى أن نقابته لا تزال تستجمع معطيات في عدد من المدن المشاركة في الإضراب.

وفيما خاضت نقابة دحمان، اليوم، إضرابها وحيدة بعد تشتت التنسيق الثلاثي، اعتبر دحمان أن المشاركين في إضراب جامعته اليوم، استجابوا بوعي، وذكاء، انتصارا لقرار الجامعة الاستمرار في خيار الإضراب اليوم.

واعتبر دحمان أن شغيلة التعليم، التي انخرطت في إضراب اليوم، تلقت رسالة الجامعة، وانتصرت لاستقلالية القرار النقابي، وهو ما وصفه بـ”الخيار الصعب”.

يذكر أنه من المنتظر أن تخوض الجامعة، صباح غد السبت، احتجاجا جديدا أمام المكان نفسه، الذي عرف تعنيف الأساتذة المحتجين، أول أمس الأربعاء، على يد قوات الأمن، أثناء مسيرتهم الاحتجاجية.