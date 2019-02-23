"فيرجين غالاكتيك" تقترب لأن تصدر أول طائرة سياحية بالفضاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استطاعت طائرة صاروخية تابعة لشركة "فيرجن غالاكتيك" التحليق عند حافة الفضاء حاملة راكبا للمرة الأولى، لتقرب شركة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون من هدفها إطلاق رحلات سياحية للفضاء.

وكانت من ضمن الركّاب على متن الطائرة كبيرة معلمي رواد الفضاء في الشركة بث موسيز، التي ستدرب السائحين في المستقبل على متن "سبيس شيب تو في إس إس يونيتي" لتقييم التجربة والمقصورة.

وخرجت الطائرة "وايت نايت تو" من قاعدة موهافي الجوية في كاليفورنيا، صباح أمس الجمعة، لتترك المركبة المأهولة "سبيس شيب تو" على ارتفاع نحو 44 ألف قدم ثم واصلت المركبة التحليق حتى بلغت مستوى 290 ألف قدم فوق الأرض.

ووصلت المركبة إلى ارتفاع اقترب من نحو 270 ألف قدم في كانون الأول/ ديسمبر لتصبح أول رحلة طيران تجارية أميركية مأهولة تتجاوز الغلاف الجوي منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء الأمريكي عام 2011.

ويتسابق برانسون مع شركات أخرى لتسيير رحلات سياحية للفضاء منها "بلو أوريجن" التابعة لشركة "أمازون" و"سبيس إكس" التي أسسها رائد الأعمال إيلون ماسك.