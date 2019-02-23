الزعيم الكوري الشمالي في زيارة رسمية لفيتنام تمهيدا للقاء ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت هيئة "باو كوك تي" الإعلامية الناطقة باسم الخارجية الفيتنامينة، اليوم السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيقوم في "الأيام المقبلة" بزيارة رسمية إلى العاصمة هانوي، التي تستعد لاستضافة قمة تجمعه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل.

وكانت قد نقلت "فرانس برس"، يوم أمس الجمعة، عن مصادر عدة أن كيم سوف يصل إلى هانوي في وقت متأخر من 25 أو 26 من الشهر الجاري.

ويفترض أن يلتقي كيم وترامب في 27 و28 شباط/فبراير في هانوي في ثاني قمة بينهما تهدف إلى بحث نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وعلم أن الزعيم الكوري الشمالي سوف يسافر بالقطار حتى دونغ دانغ بالقرب من الحدود مع الصين، وسيواصل بالسيارة طريقه إلى هانوي التي تبعد 170 كيلومترا.

وأعلنت فيتنام أن السير على هذا الطريق ممنوع من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي من 26 شباط/ فبراير، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.

وعززت فيتنام أيضا الإجراءات الأمنية في محطة القطارات في دونغ دانغ، وعلى طول الطريق المؤدي إلى هانوي.

وذكر صحافيون أنهم شاهدوا، السبت، أعدادا كبيرة من قوات الأمن المسلحة في هذه المنطقة.

يشار إلى أن الحديث عن قمة ثانية للزعيمين، بعد القمة الأولى التي عقدت في شهر حزيران/ يونيو الماضي في سنغافورة.

وتعهد كيم آنذاك بالعمل نحو "نزع السلاح النووي الكامل" من شبه الجزيرة الكورية، دون تقديم جدول زمني واضح أو خارطة طريق.

وفي إعلانه عن مكان انعقاد اجتماعه الثاني، أشاد ترامب بكيم، الذي اعتاد أن يصفه "برجل الصاروخ الصغير" أو "ليتل روكت مان".