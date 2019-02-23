انت الان تتابع تفاصيل خبر منعاً لإدخال المساعدات.. قتلى وجرحى بإطلاق نار للجيش الفنزويلي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 09:46 صباحاً - قُتل شخصان وأصيب 15 آخرون، منهم 3 في حالة حرجة؛ إثر إطلاق نار من قِبل الجيش الفنزويلي، على الحدود مع البرازيل.

وقالت منظمة "كابيه كابيه" الفنزويلية المعنيَّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الجمعة: إن "امرأة من السكان الأصليين وزوجها لقيا حتفهما، في حين أصيب 15 آخرين من جماعة بيمون العرقية في مقاطعة غران سابانا، خلال هجوم نفذه موكب للحرس الوطني" الفنزويلي، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضح إميليو غونزاليس، عمدة بلدة "غران سابانا" الحدودية، أن المرأة التي قُتلت برصاص الجيش من السكان الأصليين وتدعى زوريدا رودريغيز (42 عاماً)، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأردف غونزاليس قائلاً إن مواطنين ينتمون إلى جماعة "بيمون" العرقية اشتبكوا مع الحرس الوطني والجيش، في أثناء نقل الدبابات إلى الحدود مع البرازيل، بعد يوم واحد من إصدار الرئيس نيكولاس مادورو أمراً بإغلاق المعبر الحدودي.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شهود عيان وقادة تجمعات سكانية بالمنطقة، أن "قافلة عسكرية فنزويلية اقتربت صباح الجمعة من معبر حدودي، أقامه السكان المحليون في قرية كوماراكاباي على الحدود مع البرازيل".

وحاول السكان، الذين أقاموا المعبر لإدخال مساعدات إنسانية من البرازيل، قطع الطريق أمام العسكريين، فأطلق عناصر الجيش الفنزويلي النار؛ وهو ما أسفر عن سقوط قتيل ونحو 12 جريحاً، حسب مصادر الصحيفة.

و"غران سابانا" سهل مغطى بالعشب والجبال الهائلة في ولاية بوليفار، جنوبي البلاد، يمتلك الطريق الممهد الوحيد بين فنزويلا والبرازيل، حيث تتمتع مجتمعات السكان الأصليين بدرجة أكبر من الاستقلالية عن غيرها في فنزويلا.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمر بإغلاق الحدود مع البرازيل، محذراً من أي محاولات تهدف إلى إدخال مساعدات، معتبراً ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلاده وانتهاكاً لسيادتها.

وعزز الجيش الفنزويلي إجراءاته عند المعابر الحدودية في ظل استمرار إغلاق جسر سيمون بوليفار، الذي يربط فنزويلا بمنطقة كوكوتا الكولومبية، وتم إغلاق الجسر من الجانب الفنزويلي بحاويات ضخمة.

وتشهد فنزويلا، منذ 23 يناير الماضي، توتراً إثر إعلان خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، بدعم غربي، أنه سيتولى الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.