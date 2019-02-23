شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بـ"التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من اتفاق السويد والان مع التفاصيل

طالب مجلس الأمن الدولي، السبت، مليشيا الحوثي بـ"التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من اتفاق السويد، الذي ينص على سحب عناصر المليشيا الحوثية من 3 موانئ رئيسية.

وفي إعلان صدر بالإجماع، رحب أعضاء المجلس بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة مؤخرا بين الأطراف اليمنية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث ذكر أن أول انسحاب من مدينة الحديدة يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، إلا أن أي تحرك لم يحدث على الأرض.

والخميس، عقد الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك، تناولا فيه الأزمة اليمنية.

وبموجب الاتفاق -الذي تم التوصل إليه في السويد في الـ17 من فبراير/شباط- على مليشيا الحوثي الانسحاب من الموانئ، وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن.