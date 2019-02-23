شكرا لقرائتكم خبر عن قضية بنك باركليز تفجر أزمة بين تميم وحمد بن جاسم والان مع التفاصيل

كشف تقرير لقناة "مباشر قطر" عن أزمة جديدة بين أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، بسبب قضية بنك باركليز، حيث واصلت محكمة في لندن جلساتها لمحاكمة 4 مسؤولين في البنك البريطاني بقضية رشوة حمد بن جاسم .

وأشار التقرير إلى أن هذه القضية مثلت صفعة جديدة على وجه نظام الحمدين والسبب فيها حمد بن جاسم «عراب الانقلابات فى الدوحة».

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من محاولات نظام الحمدين للتغطية على الواقع إلا أن الأمر يبدو أنه لم يمر مرور الكرام، حيث إن نقاشاً طويلاً حدث بين تميم وحمد بن جاسم بشأن الأزمة، اتهم فيها تميم حمد بن جاسم بأنه تعمد إحراج الدولة بممارساته المشينة أمام المجتمع الدولى، خاصة فى ظل قرار المقاطعة العربية للنظام القطرى، وطالبه باتخاذ اللازم لحل تلك الأزمة.

وشهدت جلسة الخميس الماضي، تطوراً في أحداث القضية وبعض الترتيبات الإجرائية والقانونية .

ووفقاً ل«العربية نت»، أشار قاضي المحكمة روبرت جاي أن حكم المحكمة قد يصدر في يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل، وأنه خلال الأسابيع القادمة قد تتم إضافة تهمة التهرب الضريبي إلى لائحة التهم، ولكن ذلك سيكون بعد سماع شهادات أربعة مسؤولين آخرين في الفترة القادمة وتحديد ما إذا كانت جريمة التهرب الضريبي واقعة من عدمه.

وتم تأجيل الجلسات ليوم الثلاثاء المقبل وذلك لاستدعاء بقية الشهود لسماع شهاداتهم.