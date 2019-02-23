البيت الأبيض يدين بشدة استخدام فنزويلا للقوة

اسماء السيد - واشنطن: أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة "تدين بشدة" استخدام الجيش الفنزويلي للقوة بعد مقتل شخصين من السكان الأصليين في فنزويلا خلال محاولتهما منع جنود من إغلاق معبر حدودي مع البرازيل.

قال بيان للبيت الأبيض "تدين الولايات المتحدة بشدة استخدام الجيش الفنزويلي للقوة ضد مدنيين عزّل ومتطوعين أبرياء عند حدود فنزويلا مع البرازيل".

أضاف "الرئيس الانتقالي خوان غوايدو طلب مساعدة إنسانية عاجلة من المجتمع الدولي من أجل شعب بلاده، بينما نظام مادورو أعطى أوامر بإغلاق الحدود وقمع هؤلاء الذين يحاولون إدخال المساعدات إلى البلاد". تابع "يجب على الجيش الفنزويلي أن يسمح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد بطريقة سلمية. العالم يراقب".

وتحوّلت المساعدات الإنسانية إلى محور رئيس في الصراع على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي اعترفت به 50 دولة، بعد إعلان نفسه رئيسًا انتقاليًا.

