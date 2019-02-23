سلطات أميركا تفرض قيودا على سفر 5 من كبار المسؤولين بالكونغو الديمقراطية

فرضت السلطات في الولايات المتحدة الأميركية قيودا على سفر 5 من كبار المسؤولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينهم رئيسا مفوضية الانتخابات والمحكمة الدستورية، متهمة إياهم بالفساد خلال الانتخابات الرئاسية.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد نحو شهر من ترحيب الولايات المتحدة بحكم أصدرته المحكمة الدستورية بفوز زعيم المعارضة فليكس تشيسكيدي في الانتخابات التي جرت في 30 كانون الأول رغم مخاوف المجتمع الدولي الواسعة النطاق من نتيجة الانتخابات المتنازع عليها.