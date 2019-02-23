القوات العراقية تصد هجوم انتحاريين من "داعش" على الشرقاط

أفادت خلية الاعلام الامني العراقي بأن "اهالي قرية النمل جنوب الشرقاط تصدوا بالتعاون مع قوات الحشد والشرطة لمجموعة ارهابية يرتدون احزمة ناسفة حاولوا الاعتداء على المدنيين في الشرقاط "، مشيرةً إلى أنه "تم اسناد اهالي القرية بارسال قوة قتالية من اللواء 51 الحشد الشعبي".

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