روكز: عودة النازحين ليس موضوع تطبيع بل حل لأزمة يمكن ان تتفاقم

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز إلى انه "ظهرت الخطوط العريضة لعمل الحكومة في الاسبوع الاول من عملها والخلاص هو طريقة عمل حازمة وسريعة للأمور الاساسية"، معتبرا ان "كل ما قيل في جلسة الحكومة ضروري وفخامة الرئيس لم يتعدّ بل اتخذ المواقف اللازمة والحازمة في موضوع النازحين وما يهم مصلحة التوافق اللبناني الوطني".

وأكد في حديث إذاعي أن عودة النازحين الى بلادهم ضرورة وطنية للبنانيين والسوريين، معتبرا ان "عودة النازحين ليس موضوع تطبيع بل حل لأزمة يمكن ان تتفاقم لتنفجر في الداخل اللبناني وعلينا البحث عن كل الطرق لتأمين هذه العودة وإحدى هذه الطرق هي زيارة الوزير المختص".

وشدد على ان "العلاقة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري جيدة جداً وما يقوله عون يقوله الحريري اكيد".

من جهة أخرى، رأى ان "الزواج المدني الالزامي هو عنوان للعدالة الاجتماعية ولا يمكننا ان نقول "اختياري" عندما نتكلم عن القوانين". وأضاف "نريد جرأة لازمة لمعالجة قانون الاحوال الشخصية الذي لا يؤمن العدالة الاجتماعية لكل اللبنانيين، الزواج المدني هو طريق لتحقيق الدولة المدنية وأنا مع الزواج المدني الإلزامي إلى آخر حدود ومن يريد ان يتزوج دينياً فيمكنه ذلك".