أكدت مصادر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) ان مرشح الجمعية الوحيد للانتخابات الفرعية بطرابلس سيكون طه ناجي من باب ردّ الاعتبار. ولفتت في حديث إلى "الأخبار" إلى ان "الجمعية تنتظر نشر القرار في الجريدة الرسمية أولاً، ومن ثمّ التشاور مع فريق 8 آذار". وأضافت "ننتظر قرار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، فأن يتحالف مع رئيس الحكومة سعد الحريري شيء، وأن ينأى بنفسه عن الانتخابات شيء آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر جمعية المشاريع للأخبار: مرشحنا سيكون ناجي طه من باب ردّ الاعتبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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