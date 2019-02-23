شددت لجنة فرع الجنوب والنبطية لرابطة معلمي التعليم الأساسي على انه "لن نقبل بعد اليوم بأي تطاول علينا و على مدرستنا الرسمية و على اولادنا . كما أننا لا نقبل بمساواتنا بالآخرين، فنحن نتقدم على غيرنا في العطاء والقدرات والانتماء .كما اننا نشير إلى اننا نستقبل في مدارسنا جميع التلامذة وبمختلف قدراتهم و انتماءاتهم وحتى اولئك المرفوضين من المؤسسات الخاصة لأنهم لم يحصلوا على معدلات عالية ونقوم بدورنا اتجاههم تربية وتعليما".
وطالبت جميع المعنيين والمخلصين الوقوف إلى جانب المدرسة الرسمية ومعلميها و التصدي لحملات التطاول والمساعدة في الإفراج عن أموال الصناديق، مما تبقى من العام الماضي و كامل أموال العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الاساسي في الجنوب: لن نقبل بعد اليوم بأي تطاول علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.