علوش: قرار عد ترشحي بطرابلس جاء بعد مشاورات مع الحريري

أكد القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن "قرارَه عدم الترشّح عن المقعد الشاغر في طربلس، جاء بعد مشاوراته مع العائلة أولاً وبعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري مساءً"، من دون أن ينفي قناعته بحاجة تيار المستقبل الى أن يتمثّل بشخصيات لديها خبرة وقدرة على المواجهة.

وشدد علوش على انه سيبذل كل جهده لإنجاح المرشحة ديما جمالي في الإنتخابات المقبلة لأنّه "في النهاية هذا قرار سعد الحريري الذي أحترمه"، موضحاً أنه يكتفي بتقديم نصيحة وإبداء رأيه، لكن "عندما يكون الإجماع على قرار الحريري في إعادة ترشيح جمالي هو خيار المكتب السياسي والحكماء في تيار المستقبل كرئيس الحكومة فؤاد السنيورة وغيرهم، من المفروض أن لا أعارض".

وأكد علوش انه "سأكون في منزلي أو مع سعد الحريري"، موضحا انه "لم يَطلب أيّ شيء من رئيس الحكومة، وما يهمه حالياً هو نجاح الحريري في مسعاه وأنه باقٍ معه"، محذرا من "اننا اذا استسهلنا المعركة سنسقط، وأيّ فريق يدخل الى المعركة معتقداً أنّه منتصر سيسقط وشخصيا يكفيني اعتراف الحريري بوفائي ولا أريد اكثر من ذلك".