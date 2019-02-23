زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام استعداداً لقمة هانوي

قالت وزارة الخارجية الفيتنامية اليوم السبت، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام" وذلك فيما يستعد البلد الآسيوي لاستضافة قمة كيم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع في العاصمة هانوي.

وجاء في بيان للوزارة أن كيم سيزور فيتنام تلبية لدعوة من نجوين بو ترونج رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل.

وستعقد قمة ترامب وكيم يومي 27 و28 فبراير وتأتي عقب الاجتماع التاريخي للزعيمين في سنغافورة في يونيو.

ولم تؤكد بعد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة كيم لفيتنام ولا قمته مع ترامب.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن فيتنام ستحظر المرور على طريق من المتوقع أن يسلكه كيم ليصل إلى هانوي قادماً من محطة للقطارات على الحدود الصينية.

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