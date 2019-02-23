"السترات الصفراء" يتظاهرون في فرنسا للأسبوع الخامس عشر

ينظم محتجو "السترات الصفراء" تظاهرات جديدة في باريس ومدن أخرى للسبت الخامس عشر من تحركهم، على أمل الحد من التراجع الذي تشهده تعبئتهم منذ شهر.

وتقول وزارة الداخلية الفرنسية التي يعترض المحتجون باستمرار على الأرقام التي تنشرها، أن حجم التظاهرات تراجع في أيام السبت الأربعة الأخيرة.

وكان 41 ألف شخص تظاهروا في فرنسا السبت الماضي، مقابل 282 ألفاً في 17 نوفمبر للتظاهرات الاحتجاجية غير المسبوقة.

وفي باريس أعلن عن خمس تظاهرات، ثلاث منها بشكل تجمعات حسبما ورد في بيان للشرطة.

أما المسيرتان الأخريان اللتان سميتا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "تسونامي أصفر" و"كلنا في الشانزيليزيه لا نتراجع عن شيء"، فستنطلقان من قوس النصر عند الساعة 12:00 و13:00 على التوالي وتنتهيان عند الساعة 17:00 في ساحة تروكاديرو.

وستعبر "مسيرة الأحياء الجميلة" هذه جادة الشانزليزيه وحي الأوبرا وتلتف حول متحف اللوفر وتتوقف أمام مقر "حركة شركات فرنسا" ثم تواصل طريقها إلى ساحة تروكاديرو.

وعلى موقع فيسبوك، أعلن أربعة آلاف شخص مساء الجمعة مشاركتهم في هذه التجمعات وقال أكثر من 18 ألفاً آخرين إنهم "مهتمون"، لكن هذه الأرقام لا تسمح بالتكهن بحجم التعبئة، وتفيد أرقام السلطات أن خمسة آلاف من أعضاء "السترات الصفراء" نزلوا إلى الشوارع السبت الماضي.

وأعلنت أبرز شخصيات التحرك مشاركتها في عدد من هذه التجمعات، وقال أحدهم إيريك دريوه على حسابه على موقع يوتيوب أنه سيتظاهر السبت في باريس، مؤكداً أنه تلقى "دعوات عديدة" من أجل المشاركة "في تحركات في مدن أخرى مثل تولوز".

وستنظم تجمعات في مدن أخرى مثل بوردو التي تعد مع تولوز من مواقع التعبئة الكبرى التي تشهد باستمرار صدامات عنيفة مع قوات الشرطة.