أميركا تهدد بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا إذا لم تسمح بدخول المساعدات

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية يوم الجمعة، إن الحكومة قد تعلن عقوبات جديدة للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هذا الأسبوع إذا لم ترفض قواته المسلحة أوامر بمنع قوافل المساعدات الإنسانية الأميركية.

وسيلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأميركي وزعماء آخرون في بوجوتا يوم الإثنين، وقال المسؤول للصحفيين إن الزعماء قد يعززون بشكل كبير تعهدات المساعدة لهذا البلد أو اتخاذ خطوات جديدة لكبح جماح مادورو اعتماداً على ما سيحدث على حدود فنزويلا في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤول شريطة عدم نشر اسمه "إذا وقع أي نوع من العنف أو أي نوع من رد الفعل السلبي من قيادة القوات المسلحة الفنزويلية فربما يعلن أيضاً نائب الرئيس والدول الأخرى إجراءات فيما يتعلق بإغلاق الدائرة المالية الدولية بشكل أكبر".

وفي علامة على أهمية هذه المسألة للبيت الأبيض ألغى جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي زيارة كان يعتزم القيام بها لكوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع لإجراء محادثات قبل اجتماع القمة الذي يعقد هذا الأسبوع في هانوي بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون .

وقال ماركيز إن بولتون قرر البقاء في واشنطن للتركيز على الأحداث الجارية في فنزويلا حيث يواجه الجيش قراراً محورياً بشأن ما إذا كان يسمح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية.

وقال المسؤول إن بنس سيرأس الوفد الأميركي في اجتماع مجموعة ليما الإقليمية.

وجهزت الولايات المتحدة مساعدات على حدود كولومبيا مع فنزويلا بناء على طلب زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي اعترفت به واشنطن وحكومات غربية أخرى رئيساً شرعياً لفنزويلا منذ إجراء مادورو انتخابات العام الماضي وصفت بأنها مزورة.

وعلى الرغم من نقص المواد الغذائية والأدوية ينفي مادورو وجود أزمة في بلاده ويقول إن المساعدات تهدف إلى تقويض حكومته، وأصدر أوامر بإغلاق بعض حدود بلاده لمنع دخول المساعدات.