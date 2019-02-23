حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط زخات خفيفة حتى ساعات ظهر اليوم في شمالي ووسط البلاد.
ويتوقع أيضا أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أقل بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 17 – 8، صفد 11 – 5، طبرية 19 – 9، الناصرة 14 – 7، حيفا 17 – 9، يافا 17 – 9، القدس المحتلة 14 – 7، عسقلان 17 – 9، عين جدي (البحر الميت) 21 – 15، بئر السبع 18 – 7، أم رشرش (إيلات) 23 – 14.
ويوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. كما يظل غائما جزئيا يوم الإثنين، ويطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات السنوية.
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