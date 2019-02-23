شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وتركيا الأكثر انتكاسا في مؤشر هشاشة الدول 2018 والان مع التفاصيل

صنف مؤشر هشاشة الدول 2018، الصادر من مؤسسة Fund for Peace، دولتي قطر وتركيا ضمن البلدان الأقل استقرارا في العالم والأكثر هشاشة خلال 2018، وفقا لإحصائية تمت بالاعتماد على 12 مؤشرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفقا للعين الإخبارية.

ومؤسسة Fund for Peace الأمريكية غير الربحية تصدر تقريرا سنويا تتحدث فيه عن هشاشة الدول حول العالم بالاستناد لمجموعة كبيرة من العوامل، حيث تقيس الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني لـ178 دولة حول العالم، ويأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى كالضغوط الديموغرافية ومشاكل الهجرة والفقر وغيرها.

يعطي المؤشر الدول علامات على مؤشر من 0 إلى 120 درجة، حيث يعبر ارتفاع الدرجة عن تراجع الاستقرار والعكس صحيح، كما يضع المؤشر في نسخته لعام 2018 قوائم بالدول التي سجلت انتكاسا وأخرى سجلت تعافيا.

وترأست قطر قائمة الدول الأكثر تأثرا في مؤشر الهشاشة لعام 2018، بزيادة قدرها 4.1 نقطة لتصل إلى 48.1 نقطة، تليها إسبانيا بزيادة 3.5 نقطة وإجمالي 41.4، وفنزويلا التي ارتفع تصنيفها 3.3 نقطة عند مستوى 86.2 نقطة، ثم أمريكا الذي ارتفع مؤشرها 2.1 نقطة واليمن بزيادة 1.6 نقطة ليلامس تصنيفها سقف الدول الأقل استقرارا بإجمالي 112.7 نقطة، وتركيا التي تنافس اليمن وفنزويلا على مرتبة الدول الأكثر هشاشة في عام 2018 بإجمالي 82.2 نقطة.

وعن الدول الأكثر تعافيا جاءت دول هايتي، العراق، نيبال، إكوادور، اليابان، والمكسيك.