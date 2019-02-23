شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الحمدين يصر على تصدير الإساءات و المشاعر السلبية تجاه دول الجوار والان مع التفاصيل

يُصر تنظيم الحمدين على تصدير الإساءات و المشاعر السلبية تجاه دول الجوار بهدف تسميم المناخ السياسي وتوتير العلاقات في محاولة لتجميل صورته على حساب الأشقاء العرب.

استغل تميم العار الشركات القطرية، لتنفيذ مخططاته الخبيثة في المنطقة، فدفع شركة أوريدو القطرية لإنتاج إعلاناً مسيئًا للاحتفال بذكرى استقلال الكويت.

الفيديو أثار حالة استياء وغضب واسعة بصفوف المجتمع الكويتي، لكونه عكس صورة مغايرة تمامًا للواقع بالدولة الخليجية، تضمن إساءات بالغة من الشعب الكويتي.

تضمن الفيديو إساءات عبر تصويره المجتمع الكويتي بالمجتمع الراقص برجاله وشبابه ونسائه وأطفاله، وهو الأمر الذي دفع الشعب الكويتي لاتهام قطر بالتعمد الإساءة لبلادهم في أعيادهم الوطنية.

ودشن مغردون عرب هاشتاقات عدة رافضة للفيديو والهدية القطرية، داعين إلى محاسبة الشركة القطرية على إهانتها المجتمع الكويتي، فيما أعلن إعلاميون مقاطعتهم الشركة وإلغاء التعاقد معها ردا على إساءتها لبلدهم.

يذكر أن دولة الكويت تحتفل في 25 فبراير من كل عام، بعيدها الوطني وهو ذكرى استقلالها من الاستعمار البريطاني يوم 25 فبراير 1961، وتحتفل في 26 فبراير بعيد التحرير بمناسبة ذكرى تحريرها في 26 فبراير 1991 من الغزو العراقي لبلادهم في 2 أغسطس 1990.