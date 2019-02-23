السودان يطلق سراح 6 من قادة المعارضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الخرطوم

أطلقت السلطات الأمنية في الخرطوم سراح ستة من قادة الأحزاب المعارضة السودانية الذين اعتقلتهم، وأبقت على 19 آخرين قيد الاعتقال، بينهم السكرتير السياسي للحزب الشيوعي مختار الخطيب، ورئيس حزب البعث السوداني يحي الحسين، والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين محمد يوسف.

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت أمس الأول 25 من قادة الأحزاب وتجمع المهنيين، وهو تجمع غير رسمي، قبيل دقائق من انطلاق موكب «الرحيل» الذي دعت له تلك القوى للمطالبة بتنحي النظام الفوري.

وقالت نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي في تعميم صحفي أمس إن الأمن السوداني أطلق سراحها بجانب خمسة آخرين جميعهم من حزب الأمة المعارض، بينهم الأمين العام للحزب سارة نقد الله، والقيادي بالحزب نجل رئيسه صديق الصادق المهدي، وأشارت إلى أنه أبقى على 19 معتقلا باتباعه سياسة «فرق تسد».

وتشهد مدن سودانية منذ ما يزيد على الشهرين تظاهرات عدة تولى تجمع المهنيين زمام الدعوة لها للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.