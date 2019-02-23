60 دولة بينها السعودية تطرح مستقبل التعاون الإنمائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مثل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المملكة في اجتماع عالي المستوى برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، في مقر لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي في العاصمة الفرنسية باريس.

وتخلل الاجتماع حوار حول التعاون الإنمائي لدول أمريكا اللاتينية ودول بحر الكاريبي وأعضاء المنظمة الدولية بحضور أكثر من 60 دولة، وجرى خلال الحوار طرح عدد من العناوين، منها مشاركة آراء أعضاء اللجنة فيما يتعلق باتجاهات جديدة في التعاون الإنمائي في المستقبل، كما جرى بحث تحديات اللاجئين والهجرة للدول المشاركة في الاجتماع ودور التعاون الإنمائي في التغلب عليها.

وأكد الدكتور عقيل الغامدي اهتمام المملكة في موضوع الهجرة واللاجئين خارج المملكة والزائرين داخلها، موضحا تقديم المملكة في السنوات الثماني الماضية أكثر من مليار دولار أمريكي لرفع معاناة اللاجئين في العالم ودعم المجتمعات المستضيفة لهم عبر 156 مشروعا إنسانيا وإغاثيا.

من جهته، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2616 سلة غذائية في اليمن والصومال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بواقع 1,116 سلة غذائية، تزن 82 طنا و584 كجم على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب يستفيد منها 6,696 فردا، و1,500 سلة غذائية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 9,000 فرد.

ودشن المركز البرنامج التدريبي في دورتي صيانة الجوالات والإسعافات الأولية للأسر المعيلة في محافظة عدن، بمشاركة 30 متدربة، على مدار شهر كامل.