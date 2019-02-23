طيران التحالف يسقط 80 انقلابيا والقبائل تتصدى ببسالة لهجومهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الحديدة، حجة، عدن

قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بقذائف الهاون مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرق مدينة الحديدة، والتي تحوي مخازن كبيرة من القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي، بعد ساعات من قصفها مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في شارع صنعاء، في إطار مواصلة خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار، وفي تحد واضح للأمم المتحدة التي تغض طرفها عن الانتهاكات الحوثية المتواصلة والممنهجة بحق المساعدات الإغاثية والمدنيين.

وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات اليمنية المشتركة أن قذيفة هاون سقطت جوار صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من القمح والتابعة لبرنامج الغذاء العالمي التي تلبي احتياجات أكثر من ثلاثة ملايين جائع، وتسببت في احتراق أحد الهناجر وإتلاف محتوياته خلال قصف مجمع إخوان ثابت التجاري، وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي مطاحن البحر الأحمر وأصابت بقذائف الهاون صومعتين، مما تسبب باحتراقهما وإتلاف ما تحويانه من قمح.

القبائل تنتفض

وتتواصل انتفاضة القبائل ضد الحوثي في حجور وقفلة عذر بعمران والقفر بمحافظة إب والحشاء بالضالع، وأكد مصدر ميداني أن قبائل آل مفتاح بمديرية القفر بمحافظة إب اليمنية انتفضت في وجه الميليشيات التي حاولت تجنيدهم بالقوة، وأن المواجهات العنيفة بين قبيلة بني مفتاح وميليشيات الحوثي تزايدت خلال الساعات الأخيرة، وأدت إلى وقوع قتلى.

وأعلنت قبائل آل مفتاح بالقفر النفير لتلتحق بركب قبائل حجور، وقال الشيخ نعمان البرح شيخ قبائل آل مفتاح إن القبائل المجاورة أبدت استعداها لمناصرتهم، وإن الانتفاضة ستستمر حتى تحرير المنطقة من الميليشيات الإرهابية وتخليص البلاد من شرورها.

وفي حجور بمديرية كشر بحجة تمكن رجال القبائل من صد هجومين عنيفين للحوثي، على الجبهتين الشمالية والغربية، تحت إسناد مقاتلات التحالف العربي، مما أدى لمصرع قيادات حوثية مع عشرات من عناصرهم وتدمير آليات تحاصر المنطقة، أبرزهم القيادي يوسف طاهر والد القيادي علي الشصر، والقيادي علي جابر، وإصابة القيادي زيد حامس والقعب.

سقوط حوثي

وشن طيران التحالف غارات عنيفة استهدفت تجمعات للميليشيات في منطقة كشر، سقط إثرها 80 عنصرا حوثيا، ووجهت قبائل حجور دعوة إلى مشايخ وقبائل بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد إلى انتفاضة شاملة ضد الحوثي، وتشكيل جبهة جديدة في مديرية «مستبأ» شمال غرب محافظة حجة، ودعت قيادة المقاومة قبائل ومديريات محافظة حجة إلى الالتحام في انتفاضة شاملة ضد ميليشيات الحوثي في «مستبأ» الواقعة إلى الغرب من حجور.

وفي صعدة سيطر لواء التحرير التابع للجيش الوطني على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الاسفلتي المؤدي إلى «ال أبو جبار» وتم الالتحام مع لواء التوحيد الذي يخوض معركة في عمق مديرية البقع بمحافظة صعدة.

مشاهدات يمنية