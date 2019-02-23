شكرا لقرائتكم الجزائر.. مؤيدو بوتفليقة يحضرون لتظاهرات مضادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد التظاهرات التي شهدتها عدة مدن جزائرية، الجمعة، تأهبت "الموالاة" على ما يبدو من أجل دعم رئيس الجمهورية.

ونقل عن زعيم حزب "جبهة التحرير الوطني" معاذ بوشارب، عزمه لقاء مناضلي الحزب، الذي يرأسه شرفياً، عبد العزيز بوتفليقة لتنظيم مظاهرات مضادة لـ"إبهار العالم"، بحسب ما أفادت مصادر صحافية محلية.

ويرتقب أن يتم ذلك بعد عودة الرئيس من رحلة علاج جديدة إلى سويسرا، مقررة، الأحد، حسب ما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية، الذي قال إن الأمر يتعلق بفحوص طبية دورية، دون تحديد مدتها.

وخرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية، الجمعة، للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 نيسان/إبريل.

وأفاد مراسل "العربية" بأن بعض المحتجين حاولوا الاقتراب من القصر الرئاسي، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه من أجل تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن محيط القصر.