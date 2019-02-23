بري: الحكومة محكومة بالعمل وموضوع النازحين يجب ان يعالج بمنتهى السرعة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على انّ "الحكومة محكومة بالعمل"، متجنّباً الحديث عن الجو العاصف الذي ساد في مجلس الوزراء.
وفي حديث صحافي شدد بري على ان "موضوع النازحين يجب ان يُعالج في منتهى السرعة، وموقفنا معروف حول كيفية المعالجة. لكن في الملف الحكومي، فإنّ الحكومة لا تستطيع الّا ان تعمل، ويجب عليها ان تعمل، خصوصا وانها لا تستطيع ان تتجاوز او تتجاهل قاعدة العمل التي بنتها مناقشات النواب في جلسة الثقة، وركّزت على عدو واحد للبنان وهو الفساد، الذي عليها ان تسلك الطريق السريع وكفريق عمل واحد نحو الخلاص منه من دون اي تأخير او إبطاء".
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