"رويترز": سماع دوي انفجارات في شمال شرق نيجيريا

أفادت وكالة "رويترز" بأنه سمع دوي انفجارات في شمال شرق نيجيريا قبل ساعتين من موعد بدء الانتخابات. يذكر انه يصوت النيجيريون اليوم لانتخاب رئيس بلادهم، حيث ترشح عدد قياسي من 23 الف شخص لهذه الانتخابات لكن المنافسة الرئيسية تدور بين الرئيس محمد بخاري مرشح مؤتمر التقدميين ومنافسه الرئيسي مرشح الحزب الشعبي الديمقراطي عتيق ابوبكر.

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