نوفوستي: أمير قطر يقاطع قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بمصر

أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن "أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني لن يشارك في قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، التي تنطلق في مصر يوم الأحد، بسبب خرق القاهرة للبروتوكول في توجيه الدعوة إليه لحضور هذه القمة"، مشيراً إلى أنه "تلقت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في مصر ونشعر بالحزن، لكننا لم نندهش من أن الحكومة المصرية استغلت الدعوة كوسيلة لتحقيق الهدف وإن الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمة فيها".

وأشار إلى أنه "خلافاً للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجه إلى أميرها وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية"، لافتاً إلى أن "الرسالة مصممة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية".

ووصف سلوك مصر في بعض هذه الدعوة بـ "غير المهني"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من ذلك، ستشارك قطر في القمة على مستوى ممثلها الدائم في الجامعة العربية، حيث أنها تلتزم تماما بالأنشطة العربية المشتركة والتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي".