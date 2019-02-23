البنتاغون: واشنطن تجدد قلقها من شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية

أفادت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" بأن "القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، ناقش في لقائه مع نظيره التركي، خلوصي أكار، شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الصاروخية الروسية"، مشيرةً إلى أن "الوزيرين ناقشا مجموعة واسعة من المسائل الخاصة بالدفاع، بما فيها عملية القضاء على تنظيم داعش في سوريا، وكذلك قلق واشنطن من احتمال شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية".

ولفتت إلى أنه "تم توقيع الاتفاقية حول توريد أنظمة "إس-400" الروسية إلى تركيا في ديسمبر عام 2017 في أنقرة وتدفع تركيا جزء من تكلفة هذه الصفقة بنفسها، أما جزؤها الآخر فسيسدد بواسطة قرض خاص تقدمه روسيا لتركيا للأغراض الدفاعية".