دونالد ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيرشح كيلي كرافت، السفيرة الأميركية الحالية في كندا، مندوبة للولايات المتحدة في هيئة الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "كيلي تؤدي مهمة رائعة في تمثيل بلدنا، ولا يساورني شك في أن بلادنا، تحت قيادتها، سيتم تمثيلها على أعلى مستوى".

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