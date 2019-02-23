بولتون يلغي زيارة لكوريا الجنوبية بسبب أحداث فنزويلا

ألغى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون خططا للسفر إلي كوريا الجنوبية قبل اجتماع القمة الذي يعقد هذا الأسبوع في هانوي بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والذي يهدف إلى معالجة البرنامج النووي لكوريا الشمالية وذلك حسبما قال جاريت ماركيز المتحدث باسم بولتون.
وقرر بولتون البقاء في واشنطن للتركيز على الأحداث الجارية في فنزويلا حيث يواجه الجيش قرارا محوريا بشأن ما إذا كان يسمح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية.
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