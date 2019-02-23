سلطات فنزويلا تغلق 3 جسور عبور بصورة مؤقتة على الحدود مع كولومبيا

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، أن سلطات بلاده قررت إغلاق ثلاثة جسور عبور - بصورة مؤقتة - على الحدود مع كولومبيا.

ولفت إلى ان "الحكومة البوليفارية، أبلغت السكان قرراها، بإغلاقها بشكل كامل وبصورة مؤقتة، جسور، سيمون بوليفار، سانتاندر وأونيون، وذلك على خلفية التهديدات الخطيرة والغير قانونية من قبل الحكومة الكولومبية ضد سلامة وسيادة فنزويلا ". وأضاف، "تمنح الحكومة الفنزويلية جميع الضمانات اللازمة لتأمين عبور حدود آمن للشعبين الفنزويلي والكولومبي، حالما يتم السيطرة على أعمال العنف الصارخة ضد شعبنا وأرضنا".

وكانت المعارضة في فنزويلا، قد أعلنت في وقت سابق، أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد ستبدأ في 23 شباط.