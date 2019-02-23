غوايدو يتحدى حظر السفر ويظهر في كولومبيا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو أن الجيش ساعده على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك خلال ظهوره المفاجىء في حفل موسيقي خيري في كولومبيا للضغط من اجل ادخال المساعدات الانسانية الى فنزويلا.

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