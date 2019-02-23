انقلاب حمولة من شاحنة داخل نفق سليم سلام باتجاه وسط بيروت

أفادت غرفة التحكم المروري بأن حمولة من شاحنة انقلبت داخل نفق سليم سلام باتجاه وسط بيروت ودراج من مفرزة سير بيروت الثانية يعمل على تسهيل السير في المحلة.

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