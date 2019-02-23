جبور:القوات واجهت النظام السوري بالسلاح بالحرب والصدور العارية بالسلم

رد مسؤول جهاز التواصل والاعلام شارل جبور على مال قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "يقولون نحن التيار الوطني الحر نريد التطبيع مع سوريا،فالمرجلة يوم كان السوري في لبنان وليس يوم عاد إلى سوريا"، قائلا: "أجزم أن الوزير باسيل لا يقصد القوات اللبنانية سوى في حالة فقدان الذاكرة، لأن القوات واجهت النظام السوري بالسلاح في الحرب والصدور العارية في السلم".

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