حدث ليلًا| تركي آل الشيخ يوضح موقف العقود الفنية وحكومة عسكرية بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تحدث مع رئيس نادي الزمالك بشكل مباشر وواضح لإنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بشكل نهائي،

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، إن جميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر، عقود لهيئة الترفيه ونحن ملتزمون فيها.

ويستعرض الخليج 365 أبرز الأحداث في السطور التالية:

ضياء رشوان: رئيس الزمالك وعد بإنهاء أزمة دخول الصحفيين للنادي

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تحدث مع رئيس نادي الزمالك بشكل مباشر وواضح لإنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بشكل نهائي، في وجود عدد من الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس إدارة النادي.

في 3 ثوانٍ.. كولومبيا تفجر منزل تاجر المخدرات "إسكوبار"

نشرت قناة سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو، يستعرض لحظة تفجير الحكومة الكولومبية مبنى إقامة تاجر المخدرات "بابلو إسكوبار" بمدينة مديين الكولومبية.

واستغرق هدم مبنى "موناكو" سيئ السمعة، 3 ثوان فقط .

السودان.. إعلان حكومة عسكرية أمنية بالولايات المختلفة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات.

السودان.. اعتقالات وسط الأطباء وقوى معارضة ترفض قرارات البشير

اعتقلت السلطات الأمنية في الخرطوم ليل الجمعة مجموعة من الاطباء السودانيين من داخل "سكن مشترك" في قلب العاصمة الخرطوم, كما اعتقلت رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني من داخل مقر الصحيفة واقتادته لجهة غير معلومة.

البشير يصدر مراسيم جمهورية بحل وتشكيل الحكومة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء الجمعة مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة ولايات من العسكريين.

وأصدر البشير مرسوما جمهوريا بحل مجلس الوزراء القومي ومرسوما جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم .

ترامب: أتطلع إلى لقاء محتمل مع الزعيم الصيني الشهر المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتطلع إلى ‏لقاء محتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الشهر المقبل للوصول إلى اتفاق تجاري.‏

وعلى صعيد المفاوضات الأمريكية- الصينية رفيعة المستوى الجارية في واشنطن، اتفق الجانبان ‏على تمديدها ليومين إضافيين، حسبما ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال).‏

وزيرة الخارجية الكندية تشارك في اجتماع مجموعة ليما حول فنزويلا الاثنين المقبل

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إنها ستحضر الإجتماع الوزاري لمجموعة ليما بشأن الأزمة في فنزويلا، والذي سيعقد في العاصمة الكولومبية بوجوتا، الاثنين المقبل.

يأتي ذلك في أعقاب الإجتماع الذي عقد لمجموعة ليما في مدينة أوتاوا الكندية يوم الرابع من فبراير الجاري.

الصحة الفلسطينية في غزة تستنكر استهداف الاحتلال للطواقم الطبية

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المستمر للطواقم الصحية خلال عملها الانساني المواكب لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار ما أدى الى استشهاد 3 مسعفين واصابة 645 آخرين منذ 30 مارس الماضي شرق قطاع غزة.

ترامب يتعهد بالاعتراض على مشروع قانون لمنع إعلان الطوارئ الوطنية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيتسخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون تم تقديمه في مجلس النواب لمنع إعلانه حالة الطوارئ الوطنية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "هل سأعترض عليه؟ بالتأكيد مئة بالمئة.. ولا أعتقد أنه سيجري تمريره لكي أعترض عليه. لدينا العديد من الأشخاص الأذكياء الذين يريدون أمن الحدود".

وكالة الأنباء الجزائرية تغطي المسيرات المناهضة لـ"بوتفليقة"

تفاجأ المراقبون للمشهد الإعلامي بالجزائر، من التغطية التي خصصتها وكالة الأنباء الرسمية، للمسيرات الحاشدة التي نظمت يوم الجمعة لمناهضة نية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة.

وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية، في برقية عنونتها ب "مظاهرات سلمية في الجزائر العاصمة وباقي الولايات، تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي".

بعد 40 عاما من اختفائها... أمريكي يواجه اتهامات بقتل زوجته

اعتقلت السلطات في ولاية ويسكونسن الأمريكية جون بايرل البالغ من العمر 78 عاما واتهمته بقتل زوجته التي اختفت قبل أربعين عاما.‏

ولم تعثر الشرطة على جثة الزوجة دونا بايرل، التي كانت في الـ 38 من عمرها عند اختفائها عام 1979، وبعد سبع سنوات من هذا الاختفاء ‏أُعلنت وفاتها رسميا.‏

حسام حسن مديرًا فنيًا لسموحة

أعلن فرج عامر، المدير الفني لفريق سموحة، اختيار حسام حسن مديرا فنيا للفريق السكندري، خلفا لعادل عبد الرحمن.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة والكابتن إبراهيم حسن مديرا للكرة".

تركي آل الشيخ: ملتزمون بالعقود الفنية الموقعة مؤخرًا في مصر

قال المستشار تركي آل الشيخ، إن جميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر، عقود لهيئة الترفيه ونحن ملتزمون فيها.

وتابع آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، أن العقود كانت بدايتها بحفلة للفنان تامر حسني بالأمس، وهناك عقود قادمة وكثيرة في الطريق إن شاء الله.

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